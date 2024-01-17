"الفالح" بـ"دافوس": دول الخليج اجتذبت استثمارات مباشرة ضعف المعدلات العالمية
أكّد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أن دول الخليج نجحت في اجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة بضعف متوسط المعدلات العالمية.
وأضاف الفالح، في جلسات #المنتدى_الاقتصادي_العالمي "دافوس": عندما تقارن ذلك بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي نعتقد اننا عند نقطة انعطاف حيث ستزداد الاستثمارات الأجنبية، وهذا ما نراه بالمملكة.
ولفت الفالح، إلى أن "الاستثمار الأجنبي لا يتعلق برأس المال وحسب، فالرياض كعاصمة لرأس المال تجتذب اليوم المعرفة والوصول إلى السوق وتجلب التكامل العالمي لنا".
يذكر أنه وبرئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، تشارك المملكة بوفد رفيع المستوى في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024، في مدينة دافوس السويسرية حتى 19 يناير، تحت شعار "تعزيز الثقة".
ويضم الوفد الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم.
وسيناقش الوفد السعودي، خلال مشاركته في المنتدى أبرز التحديات الراهنة، وأهمية معالجتها عبر تعزيز التعاون الدولي، ودعم التكامل الاقتصادي، واستدامة الموارد، والاستفادة من الابتكار والحلول التقنية، إلى جانب ضرورة استكشاف الفرص التي تتيحها التقنية الناشئة، وتأثيرها على عملية صنع السياسات والقرارات في المجتمع الدولي.
وسيسلّط الوفد السعودي الضوء على التقدم الذي تم انجازه في إطار رؤية المملكة 2030، ومسيرة التحول والتنمية التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، والفرص الاستثمارية المتاحة في عديدٍ من القطاعات، التي تستهدف الوصول إلى اقتصاد مزدهر ومتنوع ومنفتح على فرص التعاون المشترك.