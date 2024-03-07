اكتمال وصول الدفعة "4" من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة إلى المدينة المنوّرة

ووصل اليوم إلى المدينة المنورة آخر وفود ضيوف البرنامج لهذا العام، الذي يضمّ 250 معتمرًا ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة يمثّلون 16 دولة من قارتَيْ أوروبا وآسيا؛ وهي "روسيا، بنغلاديش، طاجاكستان، أستراليا، سريلانكا، المالديف، الهند، كازاخستان، باكستان، أذربيجان، النيبال، تركيا، كوسوفو، قرغيزستان، تركمانستان، نيوزيلاندا".