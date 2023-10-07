الأميرة هيفاء الفيصل تفتتح غداَ المؤتمر الدولي الخامس "للحفاظ على صحة المرأة" الذي تنظمه مجموعة الدكتور سليمان الحبيب

تنطلق غدا الأحد 8 أكتوبر 2023 م فعاليات المؤتمر العالمي الخامس لأمراض النساء والولادة، تحت شعار "الحفاظ على صحة المرأة "، والذي تنظمه مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي ، تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة هيفاء بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود ، رئيس مجلس إدارة جمعية زهرة ، بمشاركة نخبة من أبرز الخبراء العالميين والمحليين من داخل وخارج المملكة ، ويُقدم به "18"محاضرة و"3" ورش عمل، معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.