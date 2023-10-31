بشعار "البوصلة الجديدة".. "مدن" تُطلق المبادرة الأولى للالتزام الطوعي لاستدامة المياه

ووقَّعت 10 شركات طوعًا على الالتزام؛ هي: "بيبسيكو، وسواكو، وتيترا باك، ونابكو الوطنية، ومارس، والربيع السعودية للأغذية، والفنار، وتوزيع، ويونيلفر، ومياهنا" تمهيدًا لمشاركة مستثمري المدن الصناعية؛ تعزيزًا للدور الفاعل الذي يتمتع به القطاع الصناعي ودعمًا لمعايير جودة الحياة؛ وذلك تماشيًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة وبرامج رؤية المملكة 2030م، بحماية الأمن المائي للمملكة.