"الحج" تطلق "نسك" لتيسير إجراءات قاصدي الحرمين الشريفين

وتُمَكن "نسك" الراغبيـن في أداء العمرة أو الزيارة من إصدار التأشيـرات والتصاريح اللازمة، وحجز الباقات والبـرامج إلكترونيًّا، إضافة إلى مجموعة من الخدمات الأخرى التي ستقدم لاحقًا ومنها الخرائط التفاعلية، والتقويم المخصص للعروض والأنشطة، والدليل الرقمي لكل الإرشادات بعدة لغات، والمعلومات والخدمات الصحية، إلى جانب تمكيـن مزودي الخدمات من عرض خدماتهم إلكترونيًّا على المعتمرين والزوار.