القوات الجوية تنفذ 6 رحلات إجلاء من السودان إلى المملكة

وبلغ عدد من تم إجلاؤهم عبر طائرات القوات الجوية إلى قاعدة الملك عبدالله الجوية بالقطاع الغربي نحو 530 شخصًا، بينهم مواطنون سعوديون وآخرون ينتمون إلى 23 دولة هي: تايلاند، السويد، نيجيريا، مالي، إريتريا، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، باكستان، جنوب أفريقيا، أستراليا، الصومال، أوغندا، تنزانيا، زامبيا، بنين، تشاد، الفلبين، كينيا، النرويج، فلسطين، تركيا، إندونيسيا، والسودان.