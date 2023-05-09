القوات الجوية تنفذ 6 رحلات إجلاء من السودان إلى المملكة

نفذت القوات الجوية الملكية السعودية ست رحلات إجلاء من جمهورية السودان إلى المملكة، منذ بدء عمليات الإجلاء حتى اليوم.
وبلغ عدد من تم إجلاؤهم عبر طائرات القوات الجوية إلى قاعدة الملك عبدالله الجوية بالقطاع الغربي نحو 530 شخصًا، بينهم مواطنون سعوديون وآخرون ينتمون إلى 23 دولة هي: تايلاند، السويد، نيجيريا، مالي، إريتريا، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، باكستان، جنوب أفريقيا، أستراليا، الصومال، أوغندا، تنزانيا، زامبيا، بنين، تشاد، الفلبين، كينيا، النرويج، فلسطين، تركيا، إندونيسيا، والسودان.
ووصل عدد الرحلات الأجنبية القادمة من السودان إلى قاعدة الملك عبدالله الجوية بالقطاع الغربي 22 رحلة أقلت 2558 شخصًا عبر الخطوط الباكستانية، الهندية، التايلاندية، الإثيوبية، المغربية، الإيرانية، الموريتانية، الكورية الجنوبية، الليبية، وطائرات تابعة للأمم المتحدة.
وتأتي عمليات الإجلاء إنفاذًا لتوجيهات القيادة واستمرارًا للجهود الإنسانية التي تبذلها المملكة لحماية وسلامة المواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة، التي تقدمت بطلب مساعدة رعاياها ونقلهم إلى أماكن آمنة.