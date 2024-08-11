"البرنامج السعودي" يواصل دعم قدرات القطاع الصحي في اليمن

أسهمت المملكة، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في دعم وتعزيز قدرات القطاع الصحي في اليمن.
جاء ذلك عبر تنفيذ مشروعات ومبادرات تنموية متعددة، تعكس حجم الجهود الكبيرة المبذولة للإسهام في تحقيق تنمية مستدامة وتحسين جودة الحياة للأشقاء اليمنيين ورفع مستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم.
وشملت مشروعات ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بناء وتجهيز المستشفيات والمراكز الطبية، وإعادة تأهيلها وتشغيلها، وبناء قدرات الكوادر الطبية.
وتضمنت إنشاء مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية بمحافظة المهرة، التي تعد من أكبر المشروعات التي تخدم قطاعي الصحة والتعليم في اليمن بمساحة تبلغ مليون متر مربع.
ويتضمن المشروع بناء مستشفى متكامل بسعة 110 أسرّة، إضافة إلى عدد من العيادات الخارجية وغرف العمليات.
كما شملت المشروعات مستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن الذي يعد من أبرز الصروح الطبية في اليمن، يضم 14 عيادة متخصصة ومركز قلب، بمساحة تبلغ 20 ألف متر مربع وسعة سريرية تصل إلى 270 سريرًا، إضافة إلى توفيره 2187 جهازًا ومعدة طبية حديثة.
وقد بلغ إجمالي المراجعات الطبية في المستشفى أكثر من 1.3 مليون مراجعة طبية؛ في حين أجريت 8.700 عملية جراحية، و440 عملية قلب في المدة من يناير 2023م حتى يونيو 2024م، في تأكيد على حجم الأثر المتحقق من المشروع وخدماته النوعية المقدمة لمختلف أطياف المجتمع اليمني.
وتتضمّن مشروعات ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشروع مركز الأورام التخصصي بمحافظة تعز، الذي يهدف إلى رفع كفاءة القطاع الصحي في تعز وما جاورها، عبر تقديم خدمات تشخيص وعلاج الأورام الإشعاعي والكيميائي، وذلك من خلال مبنى رئيسي وعيادات خارجية مجهزة بأحدث البروتوكولات العلاجية العالمية.
إضافة إلى مشروع مستشفى حضرموت الجامعي ومركز السرطان على مساحة 39.625 متر مربع، بسعة 100 سرير و23 عيادة خارجية و3 غرف عمليات، ومركز لعلاج السرطان بمساحة 3.525 مترًا مربعًا.
ويأتي مشروع إنشاء مركز لتأهيل الأطفال المعاقين في عدن الذي يخدم 7.840 مستفيدًا بشكل مباشر وغير مباشر؛ استمرارًا لدعم البرنامج للقطاع الصحي.
ويهدف إلى دمج الأطفال ذوي الإعاقة في المجتمع وتوفير الخدمات العلاجية والتأهيلية لهم، وكذلك مشروع إنشاء وتجهيز مستشفى سباح بمحافظة أبين الذي يضم مرافق عدة تشمل أقسام النساء والولادة ورعاية الأمومة والطفولة، وغرف التنويم والعمليات والطوارئ.
وتخفيفًا من معاناة مرضى الكلى شملت المشروعات والمبادرات في قطاع الصحة مركز غسيل الكلى في المهرة موفرًا الخدمات الطبية المتكاملة لمرضى الفشل الكلوي، ويخدم محافظة المهرة وما جاورها من محافظات.
إضافة إلى مركز العمليات والعناية المركزة في المهرة الذي يحتوي على غرف العمليات والعناية المركزة بكامل الملحقات الطبية، للتقليل من أعباء السفر على المرضى للعلاج في خارج المحافظة.
وأسهمت المشروعات والمبادرات التنموية في رفع كفاءة الخدمات الطبية في مستشفى هيئة مأرب العام ومستشفى 26 سبتمبر بمأرب عبر توفير المعدات والأجهزة الطبية الضرورية.
وأيضًا تجهيز مركز الكلى في مستشفى الجمهورية في عدن شاملًا توفير أجهزة طبية حديثة مثل أجهزة غسيل الكلى وجهاز تفتيت الحصوات وأجهزة تحلية المياه.
وحسّنت مشروعات ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن من كفاءة وفعالية الخدمات الصحية في المحافظات اليمنية، وسهّلت الوصول إليها ورفع جودتها.
كما عززت الصحة العامة للمجتمعات في اليمن، ووفرت التدريب وخلقت فرص عمل في القطاع الصحي، وطورت قدرات رأس المال البشري.
وأسهمت في الوقاية الصحية والحفاظ على صحة الإنسان اليمني، حيث عملت المشروعات الطبية على تقديم خدمات الرعاية الصحية لـ 4.486.847 مستفيدًا، ودعم 26 منشأة طبية في 9 محافظات يمنية؛ ما يجسد حجم الاستفادة الكبيرة للأشقاء اليمنيين من هذه المشروعات التنموية في قطاع الصحة.