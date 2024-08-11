"البرنامج السعودي" يواصل دعم قدرات القطاع الصحي في اليمن

كما شملت المشروعات مستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن الذي يعد من أبرز الصروح الطبية في اليمن، يضم 14 عيادة متخصصة ومركز قلب، بمساحة تبلغ 20 ألف متر مربع وسعة سريرية تصل إلى 270 سريرًا، إضافة إلى توفيره 2187 جهازًا ومعدة طبية حديثة.