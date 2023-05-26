بتصويت جماعي.. السعودية رئيسًا للجنتين إقليميتين للصحة الحيوانية بالشرق الأوسط

حازت المملكة العربية السعودية تصويت 114 دولة من أصل 115 دولة مشاركة في أعمال الدورة التسعين للجمعية العمومية للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية "WOHA"، والتي جرى انعقادها بمدينة باريس في فرنسا، خلال المدة من 21 - 25 مايو 2023م.
ونالت المملكة بهذا التصويت رئاسة اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية "WOHA"، والتي تهدف إلى تنظيم التعاون الإقليمي في مكافحة الأمراض الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط، بالتعاون مع اللجنة الدولية، كما تعد اللجنة واحدة من خمس لجان إقليمية أنشأتها المنظمة على مستوى العالم.
كما فازت المملكة برئاسة اللجنة التوجيهية للأمراض الحيوانية العابرة للحدود بمنطقة الشرق الأوسط، وهي لجنة توجيهية للإطار العالمي للمكافحة التدريجية للأمراض الحيوانية العابرة للحدود "GF-TADs" وهي مبادرة مشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "FAO" والمنظمة العالمية للصحة الحيوانية "WOHA"، وتعمل على تعزيز التحالف والشراكات الإقليمية، وتحديد إطار عمل مشترك للسيطرة على الأمراض الوبائية الحيوانية والأمراض العابرة للحدود ذات الأولوية في المنطقة.
وأوضح رئيس قطاع الصحة الحيوانية بالمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" الدكتور سند بن سالم الحربي، رئيس اللجنتين، أن رئاسة المملكة لهذه اللجان تأتي تأكيدًا على دور المملكة الريادي في المنطقة، كما سيسهم بشكل مباشر في تحقيق استراتيجية وأهداف المركز في مجال الوقاية والمكافحة للأمراض الحيوانية الوبائية والعابرة للحدود في المملكة.