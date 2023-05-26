بتصويت جماعي.. السعودية رئيسًا للجنتين إقليميتين للصحة الحيوانية بالشرق الأوسط

وأوضح رئيس قطاع الصحة الحيوانية بالمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" الدكتور سند بن سالم الحربي، رئيس اللجنتين، أن رئاسة المملكة لهذه اللجان تأتي تأكيدًا على دور المملكة الريادي في المنطقة، كما سيسهم بشكل مباشر في تحقيق استراتيجية وأهداف المركز في مجال الوقاية والمكافحة للأمراض الحيوانية الوبائية والعابرة للحدود في المملكة.