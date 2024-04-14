4 مخالفات مؤثرة تقصيك من دائرة "تخفيض الـ 50%".. "المرور" توضح

وعن المخالفات الواجب تجنُّب ارتكابها حتى لا يتم الاستبعاد من التخفيض، أشارت الإدارة العامة إلى "التفحيط"، "وقيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات أو مخدر، أو عقاقير محذر من القيادة تحت تأثيرها".