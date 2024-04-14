4 مخالفات مؤثرة تقصيك من دائرة "تخفيض الـ 50%".. "المرور" توضح

دعت الإدارة العامة للمرور السعودي، إلى الاستفادة من تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة السابقة لتاريخ 18 أبريل الجاري، مشيرة إلى أنه ينبغي تجنُّب ارتكاب المخالفات المؤثرة في السلامة العامة للاستفادة من تخفيض الـ 50%.
وأوضحت "المرور"، أن تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة بنسبة 50%، يشمل 6 أشهر من تاريخ 2024/4/18م حتى 2024/10/18م، وجميع المخالفات المرورية الواردة في نظام المرور، مبينة أن المستفيدين هم "جميع مرتكبي المخالفات من مواطنين ومقيمين وزوّار ومواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية".
وعن المخالفات الواجب تجنُّب ارتكابها حتى لا يتم الاستبعاد من التخفيض، أشارت الإدارة العامة إلى "التفحيط"، "وقيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات أو مخدر، أو عقاقير محذر من القيادة تحت تأثيرها".
واستكملت المخالفات: "تجاوز السرعة المحدّدة على الطريق من 120 كلم/ساعة فأقل بأكثر من 50 كلم/ساعة"، و"تجاوز السرعة المحددة على الطريق من 140 كلم/ساعة بأكثر من 30 كلم/ساعة".
وأكّدت "المرور" في ملاحظة مهمة، أن "سداد المخالفات المرورية يكون كافة أو سداد كل مخالفة على حدة".