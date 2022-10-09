بلدية قنا لـ"سبق": تخريب حديقة المطل الغربي يقف وراءه أطفال ومراهقون

وتفصيلاُ، قالت بلدية قنا على لسان رئيسها الحسن بن أحمد المرضي: "إشارة إلى ما نُشر بصحيفة (سبق) تحت عنوان (تكسير وتخريب.. شاهد أيادي العبث تمتد إلى [حديقة المطل الغربي بقنا]"؛ وعليه نفيدكم بأن بلدية قنا نفَّذت كثيرًا من المشاريع الحيوية والتطويرية التي تعود بالفائدة على المواطنين، ولكن أيادي المخربين غير المبالين تشوه هذه المشاريع بتكسير وإتلاف الممتلكات العامة، وخصوصا الحدائق العامة، وما تحويه من أعمدة إنارة وأشجار وجلسات خرسانية.