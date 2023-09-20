"الفريجي" ينال الدكتوراه برسالة التخطيط الاستراتيجي للمضمون الإعلامي

وأشار الدكتور رياض الفريجي إلى أن قيام الشركات بإعداد دراسات إدارية ومالية تحقق المواءمة بين قوة التفاوض لدى المنتجين وصناعة المحتوى، وتحقيق الربحية، وتحليل البيئة السوقية الخارجية من حيث الفرص والتهديدات، إلى جانب تعزيز الشركات من الآليات التي تمكّنها من تطوير المنتج الإعلامي، كشراء البرامج الحديثة لأجل صناعة منتجات إعلامية أكثر تأثيرًا وإبهارًا، وتبني وحدات إدارية خاصة بالتدريب والبحوث والتطوير والابتكار وانطلاقًا من بناء منتج إعلامي قادر على المنافسة؛ فإن الشركات بالتوازي تعمل على المواءمة بين جودة المنتج وتوقعات الجمهور؛ حيث دراسة توقعات الجمهور لعرضها على العملاء الخاصة بالشركات لتلبية احتياجاتهم السوقية والإعلانية، وتوسيع قاعدة الجمهور الذي تخاطبه الشركات، وتنوعه يزيد من نوعية منتجاتها وتميزها.