بمزاد "لؤلؤة القصور" ويطل على 4 شوارع.. "السعدون" تطرح بيع قصر بمساحة 4140 م2 شمال الرياض

وتسعى "السعدون" من خلال مزاداتها العلنية، إلى تلبية حاجة السوق العقارية لكل فئات الأفراد والمؤسسات والشركات وتَعِد "السعدون" عملاءها بتوفير كل ما هو جديد وحديث في عالم المزادات.