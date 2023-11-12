بمزاد "لؤلؤة القصور" ويطل على 4 شوارع.. "السعدون" تطرح بيع قصر بمساحة 4140 م2 شمال الرياض

تطرح شركة السعدون العقارية بمزادها لؤلؤة القصور بيع قصر جديد 4140 م2 مؤثث ويطل على 4 شوارع بحي الوادي بشمال الرياض.
وقالت الشركة: يضم المزاد منتجعاً خاصاً 50,000 م2 بملهم- شمال مدينة الرياض، وأراضي زراعية بالمزاحمية، تبراك، وعقارات متنوعة.
وأضافت السعدون سيُقام المزاد يوم الأربعاء 15 /5/ 1445هـ، بقاعة أروما للمؤتمرات.
وتسعى "السعدون" من خلال مزاداتها العلنية، إلى تلبية حاجة السوق العقارية لكل فئات الأفراد والمؤسسات والشركات وتَعِد "السعدون" عملاءها بتوفير كل ما هو جديد وحديث في عالم المزادات.
للاطلاع على كُتيب المزاد والتفاصيل عبر الرابط الآتي:
https://alsadoun.sa/pearl-of-palaces
للمعاينة والتسجيل:
0555259495
920003852