المنطقة الشرقية تترقب انطلاق مزاد مخطط "أخيال" للمرحلة الثانية جوهرة مشاريع "الدمام"

من جانبه أشار متعب بن حمد آل سعد، الرئيس التنفيذي لشركة "أدير العقارية"، إلى أن مخطط "أخيال" للمرحلة الثانية، يشكل فرصة استثمارية نادرة في منطقة غرب الدمام على طريق المطار، حيث تشهد المنطقة تطورًا عمرانيًا مُذهلاً، وتزدهر فيها المشاريع والمخططات السكنية الحديثة، والأنشطة التجارية والخدمية، أبرزها مشروع العثيم بارك، النخيل مول، مكتبة جرير، مجمع كارفور التجاري، المستشفى السعودي الألماني، كليات الأصالة، الجامعة العربية المفتوحة، مطار الملك فهد الدولي، التي وفرت للقاطنين في المنطقة مجتمعًا عصريًا نابضًا بالحيوية.