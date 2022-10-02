للمرة الثانية.. "حياة" الرئيس الصيني في معرض الرياض للكتاب

في مكان بارز بأحد دور النشر بمعرض الرياض الدولي للكتاب تبدو مجموعة كبيرة من الكتب التي تحمل صورة واسم الرئيس الحالي للجمهورية الصينية، الزعيم "شين جين بينغ"، بعناوين "الحكم والإدارة"، بثلاثة مجلدات، نفد جزء كبير منها منذ النسخة الماضية للمعرض.
وبصفته أعلى قائد للصين حزبًا ودولة –كما يقول الناشر في كلمته بمقدمة الكتاب- ألقى الرئيس "شي جين بينغ" كلمات كثيرة حول حوكمة الدولة وإدارة شؤونها، طرح فيها الكثير من الأفكار والنظريات والاستنتاجات الجديدة، وأجاب عن المسائل النظرية والواقعية المهمة حول تطور الحزب والدولة في الظروف التاريخية الجديدة، وعرض بصورة مركزة مفهوم حوكمة الدولة واستراتيجية تنفيذ الحكم للجماعة القيادية الجديدة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني من أجل الاستجابة لاهتمام المجتمع الدولي.
وعملت هيئة تحرير الكتاب، الذي يعرض حاليًا في مجموعة "بيت الحكمة" للصناعات الثقافية بالصين والدول العربية، على تجميع الكلمات والخطب والأحاديث والأجوبة والأسئلة والتعليقات ورسائل التهنئة كافة، وكذلك صور الرئيس من الطفولة حتى الزعامة.