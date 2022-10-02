للمرة الثانية.. "حياة" الرئيس الصيني في معرض الرياض للكتاب

وبصفته أعلى قائد للصين حزبًا ودولة –كما يقول الناشر في كلمته بمقدمة الكتاب- ألقى الرئيس "شي جين بينغ" كلمات كثيرة حول حوكمة الدولة وإدارة شؤونها، طرح فيها الكثير من الأفكار والنظريات والاستنتاجات الجديدة، وأجاب عن المسائل النظرية والواقعية المهمة حول تطور الحزب والدولة في الظروف التاريخية الجديدة، وعرض بصورة مركزة مفهوم حوكمة الدولة واستراتيجية تنفيذ الحكم للجماعة القيادية الجديدة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني من أجل الاستجابة لاهتمام المجتمع الدولي.