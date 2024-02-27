"التعليم" تعلن مواعيد التسجيل في المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال للعام الدراسي 1446هـ

ولفتت إلى أن إجراء المفاضلة لمدارس تحفيظ القرآن الكريم يبدأ 5 مايو المقبل ويستمر حتى 16 من الشهر نفسه، مؤكدة أن التسجيل في نظام نور لمَن يتمكن من التسجيل الإلكتروني سيكون 2 يونيو 2024 ومستمر حتى الأسبوع الثالث من بدء العام الدراسي من حساب ولي الأمر، ويستمر من خلال المدرسة وإدارات التعليم ومكاتبها حتى قبل نهاية العام الدراسي بشهر.