"التعليم" تعلن مواعيد التسجيل في المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال للعام الدراسي 1446هـ

أعلنت وزارة التعليم الخطة الزمنية لتسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 1446هـ.
وأوضحت الوزارة أن التسجيل في مرحلة الصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية والأهلية والعالمية ومدارس تحفيظ القرآن، وكذلك التسجيل في رياض الأطفال الحكومية المستوى الثالث والأهلية والعالمية بمستوياتها الثلاثة يبدأ في 25 مارس المقبل، حتى 2 مايو بمدارس الحكومة، ويستمر حتى الأسبوع الثالث من بدء العام الدراسي بالأهلية والعالمية.
ولفتت إلى أن إجراء المفاضلة لمدارس تحفيظ القرآن الكريم يبدأ 5 مايو المقبل ويستمر حتى 16 من الشهر نفسه، مؤكدة أن التسجيل في نظام نور لمَن يتمكن من التسجيل الإلكتروني سيكون 2 يونيو 2024 ومستمر حتى الأسبوع الثالث من بدء العام الدراسي من حساب ولي الأمر، ويستمر من خلال المدرسة وإدارات التعليم ومكاتبها حتى قبل نهاية العام الدراسي بشهر.