المدينة المنورة.. تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأحد في جامعة طيبة ومدارس محافظات ينبع وبدر والعيص والعلا ووادي الفرع

أعلنت إدارة تعليم المدينة المنورة تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأحد في جميع مدارس محافظات ينبع وبدر والعيص والعلا ووادي الفرع.
وأفادت الإدارة بأن القرار اتُّخذ بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع، حيث ستكون الدراسة عبر منصة مدرستي في المدارس التابعة لتلك المحافظات.
وفي السياق ذاته، أعلنت جامعة طيبة عن تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأحد في فروع الجامعة بمحافظات ينبع وبدر والعلا، إضافة إلى طلبة الجامعة من سكان وادي الفرع، على أن تُستكمل الدراسة عن بُعد عبر نظام البلاكبورد.
وأوضحت الجامعة أن القرار يأتي حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حيث تقرر تحويل الدراسة الحضورية يوم الأحد 16 – 6 – 1447هـ إلى تعليم عن بُعد.