تدريب يبدأ بالتوظيف في القطاع اللوجستي.. اتفاقية وقعتها الأكاديمية السعودية اليوم

وقَّعت الأكاديمية السعودية اللوجستية، اليوم، اتفاقية تعاون مع شركة "ناقل إكسبرس" للتدريب، في برنامج الدبلوم المشارك المبتدئ بالتوظيف، بغرض توطين وتأهيل الكادر السعودي في مجال اللوجستيات وسلاسل الإمداد والتجارة الإلكترونية والميل الأخير, بالإضافة إلى المبيعات والتسويق وخدمة العملاء، وما يطلبه قطاع الأعمال في مجال اللوجستيات من تخصصات وبرامج تدريبية.