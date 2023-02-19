تدريب يبدأ بالتوظيف في القطاع اللوجستي.. اتفاقية وقعتها الأكاديمية السعودية اليوم

وقَّعت الأكاديمية السعودية اللوجستية، اليوم، اتفاقية تعاون مع شركة "ناقل إكسبرس" للتدريب، في برنامج الدبلوم المشارك المبتدئ بالتوظيف، بغرض توطين وتأهيل الكادر السعودي في مجال اللوجستيات وسلاسل الإمداد والتجارة الإلكترونية والميل الأخير, بالإضافة إلى المبيعات والتسويق وخدمة العملاء، وما يطلبه قطاع الأعمال في مجال اللوجستيات من تخصصات وبرامج تدريبية.
ووقع الاتفاقية من جانب الأكاديمية المدير التنفيذي الدكتور عبدالله العبد الكريم، فيما مثّل "ناقل" نائب الرئيس التنفيذي عدنان المزروع.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز قيمة الصناعة اللوجستية وزيادة المعرفة بها، إضافة إلى تمكين الشباب السعودي من الحصول على فرص التعلم في مجال اللوجستيات، ويأتي ذلك استكمالاً لجهود الأكاديمية المبذولة في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في تمكين الكفاءات الوطنية الشابة.