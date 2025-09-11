مجلس الأمن يدين الهجوم الإسرائيلي على الدوحة ويؤكد دعم سيادتها وجهودها الدبلوماسية

وشدد المجلس على أهمية تهدئة التصعيد، والإفراج عن الرهائن، وإنهاء الحرب والمعاناة الإنسانية في غزة، مع التأكيد على الدور الحيوي الذي تضطلع به قطر في جهود الوساطة بالتعاون مع مصر والولايات المتحدة.