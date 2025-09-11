مجلس الأمن يدين الهجوم الإسرائيلي على الدوحة ويؤكد دعم سيادتها وجهودها الدبلوماسية

أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي القصف الإسرائيلي الذي استهدف الدوحة، معربين عن أسفهم لسقوط ضحايا مدنيين، ومؤكدين تضامنهم مع دولة قطر ودعم سيادتها وسلامة أراضيها وفق ميثاق الأمم المتحدة.
وشدد المجلس على أهمية تهدئة التصعيد، والإفراج عن الرهائن، وإنهاء الحرب والمعاناة الإنسانية في غزة، مع التأكيد على الدور الحيوي الذي تضطلع به قطر في جهود الوساطة بالتعاون مع مصر والولايات المتحدة.
ويعقد المجلس اجتماعًا طارئًا حول الوضع في الشرق الأوسط، بمشاركة رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها، حيث وصفت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة الهجوم بأنه "أحدث صدمة عالمية".