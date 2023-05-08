"العبدلي" مفقود في "أحسبة المظيلف" منذ 7 أيام.. وشقيقه يناشد المساعدة في البحث عنه

ناشد مواطن بقرية الأحسبة في مركز المظيلف المساعدة في البحث عن شقيقه الذي فُقد منذ الثلاثاء الماضي، قبل 7 أيام، وانقطعت آثاره على بُعد 10 كيلومترات شمالاً.
وقال المواطن علي ناصر العبدلي لـ"سبق": "خرج شقيقي الأربعيني "مبارك" والذي يعاني اعتلالات نفسية من منزلنا في قرية نيلة الأحسبة بمركز المظيلف يوم الثلاثاء، ولم يعُد حتى الآن.
وأشار إلى مشاركة الدفاع المدني والشرطة وفريقي البحث والإنقاذ ساعد والفرسان في عمليات البحث عن شقيقه.
وأضاف "علي": كان آخر أثر له في قرية البقاقير شمالاً، حيث ذكر لنا أحد الإخوة من الجنسية السودانية أنه شاهده في القرية ظهر الخميس ثم انقطع الأثر بعد ذلك.
وتابع: يعاني شقيقي من اعتلالات نفسية منذ قرابة 20 عامًا وهو في الثالثة والأربعين من عمره، ونناشد من يشاهده التواصل على رقم ٠٥٠٠٩٣١٦٨٥ أو إبلاغ الأجهزة الأمنية.