"أمير الجوف" يدشّن مشروع المتوسطة الثانية والابتدائية الرابعة للطفولة المبكرة بدومة الجندل

وأشاد أمير الجوف، بما يحظى به قطاع التعليم من دعم واهتمام القيادة الحكيمة وتوجيهاتها المستمرة، لتسخير الإمكانات كافة للطلاب والطالبات لمواصلة تعليمهم في جميع المراحل، بما يخدم الوطن والمواطن في مختلف المجالات، في إطار رؤية السعودية 2030 التي تسعى لبناء الإنسان وتعليمه وتنمية مهاراته وقدراته ليكون قادراً على الإسهام في نهضة وطنه ونمائه.