"سدايا" تُشارك كممكن رقمي لتسهيل إجراءات سفر الحجاج في مبادرة "طريق مكة"

وتتكامل "سدايا" في أدوارها مع بقية الجهات الحكومية التي تعمل ضمن مبادرة طريق مكة، وذلك من خلال مركز المعلومات الوطني الذي يعمل على تطوير مجموعة من الأنظمة التقنية عالية الخصوصية المتوافقة مع متطلبات الخدمة في المبادرة وتشمل أنظمة: الحدود، والحج، وتسجيل المسافرين، إلى جانب تجهيزها لحقائب متنقلة مزودة بأجهزة تسجيل السمات الحيوية، وتوفير أنظمة احتياطية لضمان استمرارية العمل.