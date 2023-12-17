لتحسين المشهد الحضري.. "أمانة حائل" تدعو مُلّاك المباني لإصدار "شهادة الامتثال"

وبيّنت الأمانة أن إصدار الشهادة يتطلب معايير محددة تضمن مطابقة تلك المباني للحد الأدنى من معالجات التشوه البصري وفق ما جاء في الدليل المحدث لإجراءات إصدار شهادة امتثال المباني؛ بهدف ضمان التزام ملاك المباني وملاك حق الانتفاع للمباني الواقعة على الشوارع المحددة في المستكشف الجغرافي بعدم استحداث عناصر ومكونات مخالفة للترخيص للحد من التشوهات البصرية في تلك المباني والارتقاء بجودة المشهد الحضري في المدن؛ تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع حيوي ومدن حضرية وصحية.