عندما يتحول متنزه إلى كومة من الخراب.. "الفهمي": 4 أسباب وراء الإضرار بالمرافق العامة

انتشار الإضرار بالمرافق العامة

وفي مقاله "ما أسباب الإضرار بالمرافق العامة؟" بصحيفة "مكة"، يقول الفهمي: "إن الإضرار بالمرافق العامة أمر منتشر، مع الأسف الشديد، ولكن دائمًا ما يتبادر إلى ذهننا سؤال، وهو: لماذا يرتكبون هذا الأمر ويتلفون ممتلكات عامة يستفيد منها الجميع بلا تحديد؟، مثل المتنزهات وغيرها. حينما تراها في بداية افتتاحها ترى جمال العمل والجهد المبذول فيها من البلديات، ولكن! بعد فترة، ربما لا تتجاوز الشهرين، يتحول ذلك المتنزه الجميل إلى كومة من الخراب".