اعتماد "السعودية للطب الوراثي" لتقديم أنشطة وبرامج "التطوير المهني المستمر"

وأشار إلى الاعتماد يعدّ تتويجاً لحراك الجمعية التي تأسست في عام 1429هـ تحت مظلة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وتعد أول جهة علمية متخصصة بمجال الطب الوراثي في المملكة العربية السعودية، مبينًا أنه يعد نقلة علمية لدعم مستوى الجمعية لتقديم خدمات الطب الوراثي، ونشر الوعي بتقديم الرعاية للمرضى وتثقيف المجتمع لتلافي الأمراض الوراثية بإذن الله، بالإضافة إلى دورها العلمي لتثقيف الأخصائيين في المجال والمرشدين الوراثيين عن طرق التشخيص للوقاية من الأمراض التي يمكن تلافيها، والإسهام في حركة التقدم العلمي والمهني في مجال الطب الوراثي عبر عدة قنوات منها إصدار مجلة "وراثيات" التي تعد منبراً توعوياً تثقيفياً للأشخاص من ذوي الأمراض الوراثية، ومرجعاً متابعاً للجديد في عالم الوراثة والأمراض الاستقلابية، وكذلك نشر الجديد من فعاليات الجمعية.