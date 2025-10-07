مدير تعليم الطائف: الإدارة المدرسية هي القلب النابض لتشكيل هوية المدرسة وتمكينها في ظل التحول

أكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، أن الإدارة المدرسية هي القلب النابض لتشكيل هوية المدرسة في ظل التحول لتمكينها والعمل وفق رؤية ومؤشرات واضحة وبمثابة خارطة للطريق تقاس كمية ونوعية لتحقيق مستهدفات الإدارة والوزارة والاستحقاقات المطلوبة من الإدارة للمدارس و تُعدّ ركيزة أساسية في العمل التعليمي، ورافدًا مهمًا في دعم البيئة المدرسية ورفع نواتج التعلم، مشددًا على أهمية التكامل بين المدرسة والأسرة والمشرفين لتحقيق الأهداف التعليمية. كما أكد الدكتور الغامدي على دور الإدارة المدرسية في الانضباط المدرسي و التحصيل الدراسي والتميز جاء ذلك خلال ترؤسه الإجتماع الثاني بمنسوبي ومنسوبات قسم الإدارة المدرسية،