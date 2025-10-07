مدير تعليم الطائف: الإدارة المدرسية هي القلب النابض لتشكيل هوية المدرسة وتمكينها في ظل التحول

أكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، أن الإدارة المدرسية هي القلب النابض لتشكيل هوية المدرسة في ظل التحول لتمكينها والعمل وفق رؤية ومؤشرات واضحة وبمثابة خارطة للطريق تقاس كمية ونوعية لتحقيق مستهدفات الإدارة والوزارة والاستحقاقات المطلوبة من الإدارة للمدارس و تُعدّ ركيزة أساسية في العمل التعليمي، ورافدًا مهمًا في دعم البيئة المدرسية ورفع نواتج التعلم، مشددًا على أهمية التكامل بين المدرسة والأسرة والمشرفين لتحقيق الأهداف التعليمية. كما أكد الدكتور الغامدي على دور الإدارة المدرسية في الانضباط المدرسي و التحصيل الدراسي والتميز جاء ذلك خلال ترؤسه الإجتماع الثاني بمنسوبي ومنسوبات قسم الإدارة المدرسية،
وناقش الاجتماع عددًا من المحاور، شملت نواتج التعلّم، مؤشرات، الانضباط، التحصيل الدراسي ، التميز بهدف دعم المدارس وتحسين كفاءتها العملية بما ينعكس إيجابًا على مخرجات التعليم.
وأضاف الدكتور الغامدي بالاستفادة من تجارب مدارس التميز، ونقلها إلى الميدان عبر لقاءات مجموعات التركيز والمقارنات المرجعية.
كما أكد إلى ضرورة تعزيز ثقافة الأداء المتميز في الاختبارات الوطنية، مؤكدًا على أهمية إشراك الأسرة من خلال لقاءات دورية مع أولياء الأمور لتوعيتهم بدورهم في متابعة الأبناء، ورفع مستواهم في أدوات القياس المختلفة.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود الإدارة العامة للتعليم بالطائف في تطوير الأداء المدرسي، ورفع مستوى الكفاءة التعليمية بما يتماشى مع مستهدفات وزارة التعليم.