"هاوي" تستعد للمشاركة في معرض الرياض الدولي للكتاب 2023م

وتعد البوابة الوطنية للهوايات "هاوي" إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة بمشاركة 12 جهة حكومية تعمل على تطوير وتفعيل قطاع الهوايات في المملكة من خلال إنشاء أندية للهواة، وتسجيل العضويات، ورفع طلبات الدعم، وإيضاح اللوائح التي تنظم القطاع، إضافة إلى حجز المساحات والمرافق، وتمكين إقامة وحضور الدورات التدريبية، وتفعيل الشراكات المجتمعية مع المؤسسات المحلية .