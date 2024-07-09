زوج "الخليجية" المتوفاة شمال الجبيل: لم أقتلها.. تركتها في الصحراء!

في الوقت الذي أعلن فيه المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية عثور الجهات الأمنية على مواطنة خليجية متوفاة في منطقة صحراوية شمال محافظة الجبيل، كشف حساب المجلس الإخباري الكويتي عن تفاصيل أخرى تتعلق بالحادثة؛ إذ ذكر الحساب أن زوج المواطنة المتوفاة يدَّعي أنه لم يقتلها، لكنه تركها في منطقة صحراوية.
وأكدت عائلة الزوج أنه يعاني أمراضًا نفسية، ويتلقى العلاج في مستشفى الطب النفسي، فيما أمرت النيابة العامة في الكويت باستمرار حبس الزوج على ذمة التحقيق.
وعلمت "سبق" أن رحلة البحث عن المواطنة المتوفاة بدأت مطلع الأسبوع الحالي، وشارك فيها أكثر من 15 شخصًا من خبراء البحث والإنقاذ، بدعم وتوجيه من الجهات الأمنية المختصة، مجهزين بالآليات والمعدات اللازمة كافة، حتى تم العثور على المواطنة متوفاة في منطقة صحراوية شمال محافظة الجبيل.