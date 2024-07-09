زوج "الخليجية" المتوفاة شمال الجبيل: لم أقتلها.. تركتها في الصحراء!

وعلمت "سبق" أن رحلة البحث عن المواطنة المتوفاة بدأت مطلع الأسبوع الحالي، وشارك فيها أكثر من 15 شخصًا من خبراء البحث والإنقاذ، بدعم وتوجيه من الجهات الأمنية المختصة، مجهزين بالآليات والمعدات اللازمة كافة، حتى تم العثور على المواطنة متوفاة في منطقة صحراوية شمال محافظة الجبيل.