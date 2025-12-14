سد "وادي ضم" بتبوك يتحول إلى بحيرة بعد أمطار غزيرة

وشكّلت مياه الأمطار بالسد، الذي تتجاوز سعته التخزينية 2.5 مليون متر مكعب، مشهدًا مائيًا لافتًا يؤكد أهمية مشاريع السدود في استيعاب مياه الأمطار والاستفادة منها، إلى جانب دورها في تعزيز السلامة المائية، ورفع مستوى الجاهزية للتعامل مع الحالات المطرية المختلفة، والحد من التأثيرات المحتملة للسيول.