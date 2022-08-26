محمية الملك سلمان تشارك في معرض الصقور السعودي الدولي

وتعدّ محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية أكبر المحميات في الشرق الأوسط، وتمتلك تنوعًا جغرافيًّا مذهلًا يصل إلى 14 نوعًا، وتاريخ حضارات عريقة مختلفة في كل من حرة الحرة، الطبيق، والخنفة، وتوجد بها أندر الحيوانات المهددة بالانقراض، كالمها، والحبارى، وغزال الريم.