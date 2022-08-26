محمية الملك سلمان تشارك في معرض الصقور السعودي الدولي

تشارك هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي في نسخته الرابعة للمرة الثانية على التوالي، الذي انطلق أمس بمشاركة محلية ودولية في ملهم شمال الرياض.
وتهدف مشاركة المحمية إلى رفع الوعي بأنواع الصقور المتواجدة في المحمية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهمية الصقور ودورها في الحفاظ على التوازن البيئي والتنوع الأحيائي، ومساهمتها في حماية الحياة البرية، وتعريف الزوار على كنوز المحمية الطبيعية من الآثار والتضاريس والغطاء النباتي.
وتعدّ محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية أكبر المحميات في الشرق الأوسط، وتمتلك تنوعًا جغرافيًّا مذهلًا يصل إلى 14 نوعًا، وتاريخ حضارات عريقة مختلفة في كل من حرة الحرة، الطبيق، والخنفة، وتوجد بها أندر الحيوانات المهددة بالانقراض، كالمها، والحبارى، وغزال الريم.
وجاءت مشاركة المحمية في المعرض بنسخته الرابعة للسنة الثانية للتوالي، فقد استعرضت كنوزها الطبيعية النادرة لزوار معرض الصقور في العام الماضي.