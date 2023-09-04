وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يكرّم "الاستشاريون لطب العيون"

‎وأوضح "المبارك" أن مجموعة مراكز "الاستشاريون لطب العيون" تضم نخبة من الاستشاريين والخبراء، تصل إلى أكثر من 40 استشاريًا سعوديًا، في مختلف تخصصات طب وجراحة العيون، من بينهم استشاريون في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون والمستشفيات الجامعية، والعديد ممن حصلوا على براءات اختراع عالمية.