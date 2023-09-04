وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يكرّم "الاستشاريون لطب العيون"

قام المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بتكريم مجموعة مراكز "الاستشاريون لطب العيون"، الشريك الاستراتيجي الحصري لبرنامج "دوم"، وذلك ضمن رؤية المملكة 2030 لتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.
وبهذه المناسبة، قال البرفيسور فيصل المبارك الرئيس التنفيذي لمجموعة مراكز الاستشاريون لطب العيون: إن هذه الشراكة الاستراتيجية جاءت اعترافًا بمكانة مجموعة المراكز كرائدة في مجال طب وجراحة العيون منذ 27 عامًا، حيث تقدم أعلى مستوى من الخدمات الطبية المتخصصة من خلال نخبة من أفضل الكوادر البشرية وأحدث التقنيات.
وأوضح "المبارك" أن مجموعة مراكز "الاستشاريون لطب العيون" تضم نخبة من الاستشاريين والخبراء، تصل إلى أكثر من 40 استشاريًا سعوديًا، في مختلف تخصصات طب وجراحة العيون، من بينهم استشاريون في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون والمستشفيات الجامعية، والعديد ممن حصلوا على براءات اختراع عالمية.
ونوه إلى أن المجموعة كان لها دور بارز في خدمة المجتمع عبر العديد من المبادرات، من بينها مشروع زراعة القرنية بالتعاون مع وزارة الصحة، والتعاون المستمر مع الجمعيات الخيرية، من بينهم جمعية إنسان لتقديم الخدمات الصحية المجانية.
وأشار الرئيس التنفيذي للمجموعة مراكز الاستشاريون لطب العيون، إلى أن هذه الشراكة الاستراتيجية تأتي اعترافًا بالدور الريادي والمجتمعي لمجموعة مراكز "الاستشاريون"، وحرصًا على تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص؛ لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.