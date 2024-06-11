كوادر قيادية في إتقان العقارية تتمّ عدة دورات تدريبية حول المساهمات العقارية

أتمّت مجموعة من الكوادر القيادية في شركة إتقان العقارية عدة دورات خاصة في المساهمات العقارية التي ينظّمها المعهد العقاري السعودي ضمن جهود الشركة لرفع مستوى الوعي المالي والدعم التدريبي للكوادر في مجال المساهمات العقارية، وتماشيًا مع استراتيجية الشركة في التطور والنمو في السوق العقاري.
وشارك في الدورات رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبد العزيز بن فهد الرشيد، والرئيس التنفيذي المهندس عمر بن عبد العزيز الرشيد، بالإضافة إلى عدد من قيادات الشركة، وشملت الدورات: الإدارة المالية للمساهمات العقارية، والتمويل في المساهمات العقارية، والمساهمات العقارية.
وتعتبر هذه الدورات مدخلًا مهمًّا لممارسة نشاط المساهمات العقارية والإحاطة بالمساهمات العقارية وإجراءاتها النظامية والتنظيمية وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.