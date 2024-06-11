كوادر قيادية في إتقان العقارية تتمّ عدة دورات تدريبية حول المساهمات العقارية

أتمّت مجموعة من الكوادر القيادية في شركة إتقان العقارية عدة دورات خاصة في المساهمات العقارية التي ينظّمها المعهد العقاري السعودي ضمن جهود الشركة لرفع مستوى الوعي المالي والدعم التدريبي للكوادر في مجال المساهمات العقارية، وتماشيًا مع استراتيجية الشركة في التطور والنمو في السوق العقاري.