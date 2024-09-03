محليات

"الغذاء والدواء" توضح الفروق بين "عصير ونكتار ومشروب الفاكهة"

من حيث التركيز والاحتواء على الماء والسكر المضاف والمواد الحافظة
"الغذاء والدواء" توضح الفروق بين "عصير ونكتار ومشروب الفاكهة"
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أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن عصير الفاكهة هو المصطلح الصحيح الذي يعبر عن احتواء المنتج على عصير الفاكهة بنسبة 100%.

وقالت الهيئة: عصير الفاكهة هو مشروب يحتوي على عصير الفاكهة بتركيز 100% ويعتبر خاليًا من الماء والسكر المضاف والمواد الحافظة.

وأضافت: نكتار الفاكهة هو مشروب يحتوي على نسبة أقل من عصير الفاكهة بتركيز 30% ويحتوي على الماء والسكر والمضاف والمواد الحافظة.

وأشارت الهيئة إلى أن شراب الفاكهة هو مشروب يحتوي على نسبة أقل من عصير الفاكهة بتركيز 10% ويحتوي على الماء والسكر والمضاف والمواد الحافظة.

الغذاء والدواء
عصير الفاكهة

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