"مسام" ينتزع 727 لغمًا لتطهير الأراضي اليمنية خلال أسبوع

واستطاع فريق "مسام" من نزع 154 ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن، ولغم واحد مضاد للأفراد في مديرية هجر بمحافظة الضالع، وفي محافظة الحديدة تمكن الفريق من نزع ذخيرتين غير منفجرة في مديرية الخوخة، ولغم واحد مضاد للدبابات و3 ذخائر غير منفجرة في مديرية حيس، وفي محافظة مأرب جرى نزع 130 لغماً مضاداً للدبابات و400 ذخيرة غير منفجرة.