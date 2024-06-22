"السديس" يوجه بتنظيم الدورة القرآنية الصيفية بالمسجد الحرام غرة محرم

ودأبت رئاسة الشؤون الدينية، على العناية بالقرآن الكريم وتعليمه، والسنة النبوية وفهمها وحفظها، من خلال إقامة الحلقات المتخصصة النوعية في رحاب الحرمين الشريفين لفئات المجتمع كافة، ولجميع قاصدي المسجد الحرام؛ لينال الجميع شرف تعلم كتاب الله تعالى، وسنة نبيه المصطفى ﷺ، في بيت الله الحرام وجوار الكعبة المشرفة، وإعمار الأوقات بالمنافسة في ذلك الفضل العظيم والخير العميم.