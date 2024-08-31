المدينة المنورة.. الجهات المختصة تستنفر لمواجهة الحالة المطرية الغزيرة

شهدت المدينة المنورة يوم أمس، أمطارًا غزيرة تركزت على الأحياء الشرقية منها، وسط استنفار الجهات المعنية في الطرق والشوارع والأحياء؛ حرصًا على سلامة المواطنين، ولم تعلن أي جهة عن خسائر في الأرواح.