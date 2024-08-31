المدينة المنورة.. الجهات المختصة تستنفر لمواجهة الحالة المطرية الغزيرة

شهدت المدينة المنورة يوم أمس، أمطارًا غزيرة تركزت على الأحياء الشرقية منها، وسط استنفار الجهات المعنية في الطرق والشوارع والأحياء؛ حرصًا على سلامة المواطنين، ولم تعلن أي جهة عن خسائر في الأرواح.
وباشرت فِرَق أمانة منطقة المدينة المنورة معالجة وسحب تجمعات مياه الأمطار؛ إثر الحالة المطرية الغزيرة، حيث بلغت كميات الأمطار 34 ملم خلال ساعتين فقط، كما استنفرت فِرَق الدفاع المدني والمرور لتنظيم حركة السير.
وقال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد: إن المدينة المنورة سجلت أمس سرعة رياح بلغت 100 كم/ س، مع كميات أمطار بلغت 34 ملم خلال ساعتين فقط (من 8 إلى 9 مساءً)، خصوصًا في منطقة جبل أحد، لتصل إلى 37 ملم خلال يوم كامل.
وأكد أن هذه الحالة قد ترقى إلى الحالة الجوية "الخاصة"؛ نظرًا لشدة الرياح الهابطة وكثافة الهطول المطري في فترة زمنية قصيرة.