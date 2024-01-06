"البديوي": مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخيل يجسّد اهتمام المملكة بهذا الإرث التاريخي

وذكر أن المهرجان يحمل اسم الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الذي كان له دور فعال في تشجيع سباقات الخيل في المملكة؛ وذلك من خلال رعايته ودعمه للعديد من الفعاليات والمسابقات، مقدمًا الشكر لنادي سباق الخيل والقائمين عليه، على الجهود الكبيرة التي بُذلت لإنجاح هذا المهرجان.