مجلس الوزراء يجدد إدانة المملكة الشديدة لتكرار التعدي على المقدسات الإسلامية في السويد والدنمارك

جدد مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- إدانة المملكة الشديدة لتكرار التعدي على المقدسات الإسلامية في السويد والدنمارك مؤكدًا أن ذلك يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف كافة، وتتناقض بشكل مباشر مع الجهود الدولية الساعية لنشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ الكراهية.