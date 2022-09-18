سدايا تكرم بنك الجزيرة نظير رعايته فعاليات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي

الجدير بالذكر ان الذكاء الاصطناعي بدأت استخداماته تتغلغل في حياتنا اليومية وستحدث أثراً كبيراً في جميع جوانب الحياة، لذلك وضعت المملكة تصورات هذا المجال التقني الحديث ضمن مستهدفات رؤيتها 2030، وستسعى من خلال هذه القمة العالمية إلى أن تصبح ملتقى رئيسياً في العالم بمجال الذكاء الاصطناعي بعد النجاح الذي حققته أعمال القمة الأولى التي عقدت عام 2022