سدايا تكرم بنك الجزيرة نظير رعايته فعاليات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي

رعى بنك الجزيرة فعاليات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية تحت شعار «الذكاء الاصطناعي لخير البشرية» كراعي مشارك، والذي عقدت فعالياته في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض خلال الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر 2022 ، برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ، وبتنظيم وإشراف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»
وقد سلم الجائزة معالي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الى الأستاذ سلطان بن هشام باهبري المسؤول الأول للتسويق وبحضور عدد من المدراء التنفيذيين من البنك
وتقدم الأستاذ باهبري بالشكر والتقدير لولي العهد على الرعاية التي تأتي في إطار اهتمام الدولة وحرصها الدائم على كل ما من شأنه توفير مختلف أشكال الدعم وأسباب النجاح لهذه القمة العالمية المهمة، مشيراً إلى أن رعاية ولي العهد تعطي أعمال القمة مكانة وأهمية على جميع الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية.
الجدير بالذكر ان الذكاء الاصطناعي بدأت استخداماته تتغلغل في حياتنا اليومية وستحدث أثراً كبيراً في جميع جوانب الحياة، لذلك وضعت المملكة تصورات هذا المجال التقني الحديث ضمن مستهدفات رؤيتها 2030، وستسعى من خلال هذه القمة العالمية إلى أن تصبح ملتقى رئيسياً في العالم بمجال الذكاء الاصطناعي بعد النجاح الذي حققته أعمال القمة الأولى التي عقدت عام 2022