تعاون بين "محمية الملك" و"نادي الصقور" للمحافظة على الموروث الثقافي

وتشتمل مذكرة التفاهم على عددٍ من البنود؛ منها التنسيق والتعاون في مجال المحافظة على الموروث الثقافي والتراثي للصقور ودعم الأنشطة المتصلة بها، وفي مجال حماية الصقور المهاجرة أو المهددة بالانقراض ورفع مستوى الثقافة المجتمعية بالمحافظة عليها، أيضاً في مجال جذب وتشجيع المستثمرين المهتمين بالاستثمار في تجارة الصقور ومراكز الإكثار والإيواء، وفي مجال برامج إعادة الإطلاق والتأهيل وبرامج تتبع ومراقبة الصقور المسجلة ضمن نطاق المحمية.