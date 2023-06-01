"فيصل بن فرحان" يبحث مع نظيره الهندي جهود إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين

وتطرق الوزيران إلى أهمية تكثيف الجهود المشتركة فيما يخص إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين، وتعزيز المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع الوزاري لأصدقاء مجموعة "بريكس" التي تنعقد تحت شعار "شراكة من أجل النمو المتسارع والتنمية المستدامة والتعددية الشاملة".