تقارير فاسدة وإجهاض وإبل..المعتدية على 11 رضيعًا تفتح "الملف الأسود لكوادر طبية"

وكشف أحد هواة الإبل، أن الطبيب البيطري، كان يقوم بـ"عمليات التجميل" للإبل، التي يرغب مُلّاكها في المشاركة بها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل؛ حيث يحقنها بمواد لتصغير الأذن، وتكبير الوجه؛ مضيفًا أن الجهات المعنية، ضبطت مع هذا البيطري، 700 ألف ريال، وبعض الأدوية والحقن، التي تم جلبها من دول مجاورة.