الزيادي يتوّج أولًا في شوط الشعل.. ولجان التحكيم تمنح "سمو" أجمل فرديات الشعل بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

تستعرض لجان التحكيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، صباح اليوم السبت، شوط سيف الملك بلوني الشقح والحمر، بمشاركة أشهر مُلّاك الإبل في هذا اللون.
من جانب آخر، تُوِّج مالك الإبل بندر بن مشعل الزيادي بالمركز الأول في شوط الشعل (الجل) بفرديّته الشهيرة «سمو»، ضمن منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته العاشرة، التي تتواصل فعالياتها في مقر المهرجان بالصياهد، وسط منافسة قوية ومثيرة بين مُلّاك الإبل.
وحقق حامد بن سمار المركزين الثاني والثالث بفرديّتيه «حاكمة سمارات» و«سلطانة الشعل».
وعبّر بندر الزيادي عن فخره وسعادته بتحقيق المركز الأول، قائلًا:
«أهدي جمهورنا هذا الفوز الكبير والمهم، ونعدهم بمزيد من الإنجازات والمفاجآت في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل العالمي خلال الأشواط القادمة».
ونوّه الزيادي بالنجاح الكبير الذي حققه مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، المشرف العام على نادي الإبل، مؤكدًا أن هذا الدعم أسهم في وصول المهرجان إلى مكانته العالمية.
كما قدّم شكره وتقديره لنادي الإبل بقيادة الشيخ فهد بن حثلين على التنظيم المتميز، الذي أسهم في ترسيخ مكانة المهرجان بوصفه أحد أبرز المهرجانات العالمية، بدعم من القيادة الرشيدة – أيدها الله.
ومن جهة أخرى، أعلن نادي الإبل رصد تسع حالات عبث في الأشواط المختلفة، وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين وفق اللوائح المعتمدة.