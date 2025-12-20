الزيادي يتوّج أولًا في شوط الشعل.. ولجان التحكيم تمنح "سمو" أجمل فرديات الشعل بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

من جانب آخر، تُوِّج مالك الإبل بندر بن مشعل الزيادي بالمركز الأول في شوط الشعل (الجل) بفرديّته الشهيرة «سمو»، ضمن منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته العاشرة، التي تتواصل فعالياتها في مقر المهرجان بالصياهد، وسط منافسة قوية ومثيرة بين مُلّاك الإبل.