الرياض.. وزير التجارة يعقد لقاء طاولة مستديرة مع قطاع الأعمال الأمريكي

عقد وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اليوم، في مقر المركز لقاء طاولة مستديرة مع وفد من قطاع الأعمال الأمريكي، تقدمهم نائب الرئيس الأول لمنطقة الشرق الأوسط في غرفة التجارة الأمريكية كوش شوكسي، ونائب رئيس الغرفة لمنطقة الشرق الأوسط ستيف لوتس.
وناقش اللقاء الذي نظمه المركز الوطني للتنافسية بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية، برنامج الشراكة الاقتصادية في ضوء الزخم المتزايد في العلاقات الاقتصادية السعودية الأمريكية، إلى جانب آفاق توسيع العلاقات الثنائية، مع التركيز على الشراكة بين قطاعي الأعمال في البلدين، والتعاون في القطاعات الواعدة ومجالات الابتكار، إضافة إلى بحث سبل استكشاف الفرص المتاحة.
وضم الوفد الأمريكي قياديين من شركات (Amazon)، (ASG-DGA)، (Bechtel)، (Biogen)، (DLA Piper)، (Gilead Sciences)، (Google)، (Honeywell Inc)، (Netwitness)، (Novartis)، (Parsons Corporation)، (PepsiCo)، (Phosphorus Cybersecurity Inc)، (PHRMAG)، (Servicenow)، (The Cohen Group)، (Visa Inc)، (Plug and Play).
يذكر أن المركز الوطني للتنافسية يسعى من خلال اللقاءات التي يعقدها ويستضيفها، إلى تعزيز ومأسسة التواصل مع قطاع الأعمال المحلي والأجنبي، والعمل شريكًا داعمًا لهم في بيئة الأعمال بالمملكة.