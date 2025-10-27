الرياض.. وزير التجارة يعقد لقاء طاولة مستديرة مع قطاع الأعمال الأمريكي

وناقش اللقاء الذي نظمه المركز الوطني للتنافسية بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية، برنامج الشراكة الاقتصادية في ضوء الزخم المتزايد في العلاقات الاقتصادية السعودية الأمريكية، إلى جانب آفاق توسيع العلاقات الثنائية، مع التركيز على الشراكة بين قطاعي الأعمال في البلدين، والتعاون في القطاعات الواعدة ومجالات الابتكار، إضافة إلى بحث سبل استكشاف الفرص المتاحة.