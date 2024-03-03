انطلاق أعمال الوزاري الخليجي بالرياض.. والبديوي: نطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من جهته، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري: لا حل للصراع القائم إلا بإقامة دولة فلسطينية وأزمة غزة تسبّبت في نزاعاتٍ إقليمية خطيرة، حيث إن التصعيد في غزة امتد إلى البحر الأحمر وباب المندب والحلول الأمنية للصراع لم تقدم للمنطقة سوى الدمار.