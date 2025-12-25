السفير آل جابر يثمن جهود فريق مفاوضات المحتجزين ويؤكد دعم المملكة للإفراج الكامل

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية، المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد بن سعيد آل جابر، اليوم في الرياض، الوفد المفاوض المعني بملف المحتجزين في اليمن.
وثمّن السفير آل جابر الجهود الكبيرة التي بذلها الفريق المفاوض، والتي تُوّجت بالتوصل إلى اتفاق بشأن الملف، مؤكدًا دعم المملكة العربية السعودية الثابت والمستمر للإفراج الكلي عن جميع المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسرًا من جميع الأطراف.
وشدد آل جابر خلال اللقاء على أهمية استكمال إجراءات التنفيذ، والبدء بتبادل القوائم والكشوفات، والإسراع في تطبيق الآلية التنفيذية لعملية التبادل، بما يُسهم في إخراج جميع المحتجزين، وتحقيق الهدف الإنساني المنشود، وإسعاد أهاليهم بعودة أبنائهم وأحبّتهم إليهم.