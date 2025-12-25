السفير آل جابر يثمن جهود فريق مفاوضات المحتجزين ويؤكد دعم المملكة للإفراج الكامل

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية، المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد بن سعيد آل جابر، اليوم في الرياض، الوفد المفاوض المعني بملف المحتجزين في اليمن.