ممنوع التنمر ولا تباهي بالمال والسيارات ولا استغلال للأطفال .. "تنظيم الإعلام" ترسم حدود المحتوى الإعلامي

وشملت الضوابط منع أي محتوى يتضمن التنمر على الأشخاص أو الإساءة لهم أو ازدراءهم، وأي محتوى ينتهك خصوصيات الأسرة أو الأفراد أو يثير قضاياهم الداخلية، إضافة إلى منع تصوير الأطفال أو العائلة في الأماكن الخاصة أو تصوير أي إنسان بغير إذنه.