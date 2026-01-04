بيئة عمل عادلة ..الراجحي والتويجري يوقّعان مذكرة لتعزيز حماية الحقوق بسوق العمل

وقّع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ورئيسة هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري اليوم، مذكرة تفاهم مشتركة تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة، وذلك في مقر الوزارة بمدينة الرياض، بحضور نائب الوزير للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، وعدد من قيادات ومنسوبي الجهتين.