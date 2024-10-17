مشاركة سمو ولي العهد في القمة الخليجية- الأوروبية.. توحيد للجهود وبحث الحلول إزاء الأزمات

تأتي مشاركة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في القمة الخليجية- الأوروبية على وقع ما تعيشه المنطقة من تصعيد عسكري في غزة وتوترات إقليمية ساخنة لها آثار على العالم بشكلٍ عام، كما أنها تبرز ضرورة التنسيق بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي إزاء الأوضاع المتطورة هنا وهناك.