أمير الشرقية: نادي القادسية حقق الطموحات بصعوده إلى دوري "روشن"

بارك الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، صعود نادي القادسية من دوري يلو للدرجة الأولى إلى دوري "روشن" للمحترفين السعودي.
ونوّه بالدعم الذي حظي به القطاع الرياضي في المملكة عمومًا والمنطقة الشرقية، وهو ما أثمر عن تنافسية عالية، وحرص على تقديم أفضل المستويات، مؤكدًا أن المنطقة تزخر بالطاقات الرياضية القادرة على الإبداع، وتحقيق طموحات وإحداث الفارق في الحراك الرياضي، مشيدًا بجهود إدارة نادي القادسية وعملها الاحترافي الذي أسهم في تحقيق طموح وآمال المشجعين بالصعود إلى دوري "روشن".
وهنّأ مجلس إدارة ومنسوبي ولاعبي نادي القادسية، متمنيًا لهم التوفيق في منافسات النسخة المقبلة من دوري "روشن" السعودي.
من ناحية ثانية، بارك الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية صعود نادي القادسية من دوري يلو للدرجة الأولى، إلى دوري "روشن" السعودي.
ونوّه بالدعم السخي والكريم الذي تحظى به الرياضة والرياضيون من لدن القيادة الحكيمة، مؤكدًا أن صعود نادي القادسية إلى دوري المحترفين السعودي سيضيف لرياضة المنطقة الشرقية، ويضفي مزيدًا من الإثارة لمنافسات الدوري السعودي.
وقال: "إن تحقيق هذا الصعود جاء نتيجة تكاتف جهود منسوبي النادي، وحرصهم على تحقيق تطلعات ورغبات جماهير النادي، وذلك بعد استحواذ شركة أرامكو السعودية عليه، والذي يعد داعمًا قويًا لمسيرة النادي بخبرتها الطويلة في العمل الإداري، ونتمنى التوفيق لهم من أجل المساهمة في الارتقاء برياضة المنطقة الشرقية، والمنافسة على مختلف الأصعدة، واستثمار طاقات ومهارات رياضيي المنطقة".