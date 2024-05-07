أمير الشرقية: نادي القادسية حقق الطموحات بصعوده إلى دوري "روشن"

ونوّه بالدعم الذي حظي به القطاع الرياضي في المملكة عمومًا والمنطقة الشرقية، وهو ما أثمر عن تنافسية عالية، وحرص على تقديم أفضل المستويات، مؤكدًا أن المنطقة تزخر بالطاقات الرياضية القادرة على الإبداع، وتحقيق طموحات وإحداث الفارق في الحراك الرياضي، مشيدًا بجهود إدارة نادي القادسية وعملها الاحترافي الذي أسهم في تحقيق طموح وآمال المشجعين بالصعود إلى دوري "روشن".