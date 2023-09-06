توقيع مذكرة تفاهم بين "وقاء" وبرنامج تطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية

رعى وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة اليوم مذكرة تفاهم بين مركز "وقاء" والبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، حيث وقع الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها المهندس أيمن بن سعد الغامدي، والرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية الدكتور علي بن محمد الشيخي، المذكرة بهدف تطوير التعاون وتعزيز دور مكافحة الآفات النباتية والأمراض الحيوانية، من خلال اتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية.
وتضمنت مذكرة التفاهم التعاون والتنسيق في مجالات الوقاية من الأمراض الحيوانية ونواقلها ومكافحتها والتقنيات الحديثة في مجالات الوقاية والمكافحة الحيوانية والبرامج التعليمية والتدريبية المتعلقة بالصحة الحيوانية وتقديم الرأي والمشورة الفنية في الاستيراد والتصدير للمنتجات الحيوانية والسمكية.
كما اشتملت المذكرة على التعاون في مجالات تطوير الأمن الحيوي في المنشآت الزراعية الخاصة بالثروة الحيوانية والسمكية. واشتملت المذكرة على التأهيل والترخيص لمقدمي خدمات الصحة الحيوانية وتعزيز وتطوير مبادرات سلامة منتجات الثروة الحيوانية والسمكية، والخدمات المخبرية المتعلقة بالصحة الحيوانية، وتبادل الخبرات والخبراء والكوادر البشرية في المجالات الفنية والتقنية والعلمية والتعاون الدولي والاتصال المؤسسي، والخدمات الفنية والاستشارية.
وصرح "الغامدي"، بأن هذه المذكرة تأتي ضمن رؤية 2030 الرامية لتحقيق الأمن الغذائي وتمكين للقطاع الزراعي من خلال تعزيز الصحة الحيوانية والسمكية وزيادة إسهاماتها في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز الوقاية لمكافحة الآفات النباتية والأمراض الحيوانية.
فيما أوضح الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية الدكتور علي الشيخي، أن هذه المذكرة تأتي لرفع مستوى التنسيق والتعاون في مجال الوقاية من الأمراض الحيوانية والسمكية ومكافحتها؛ لضمان استدامة الأمن الغذائي بالمملكة، وتعزيز الأثر الاقتصادي للقطاع في دعم الناتج المحلي.