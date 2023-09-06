توقيع مذكرة تفاهم بين "وقاء" وبرنامج تطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية

رعى وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة اليوم مذكرة تفاهم بين مركز "وقاء" والبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، حيث وقع الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها المهندس أيمن بن سعد الغامدي، والرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية الدكتور علي بن محمد الشيخي، المذكرة بهدف تطوير التعاون وتعزيز دور مكافحة الآفات النباتية والأمراض الحيوانية، من خلال اتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية.